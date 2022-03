TAGASILÖÖK: avamängus Eesti parimaks valitud mängija ei saa Küprosel koondist aidata 

Eriti valus on just Käidi eemalejäämine, sest Bukaresti Rapidi poolkaitsja tegutses avamängus silmapaistvalt hästi ja valiti nii fännide kui ka Soccernet.ee toimetuse poolt Eesti parimaks. Kui Eesti 2017. aastal viimati Küprost võitis, lõi võiduvärava samuti just Käit. Lisaks pole meil enam poolkaitses erilist vangerdamisruumi, kuna Käidi asendajateks võiksid teoorias olla just Poom, Miller või Vaštšuk. Mängu on võimalik panna Markus Soomets, aga pingilt pole seejärel võtta enam mitte ühtegi paberitega poolkaitsjat.