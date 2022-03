VÕITJAD JA KAOTAJAD | Saudi Araabia GP: Verstappen võttis Leclercilt võidu, Hamilton ja Mercedes kolistasid ämbrit 

Sõitu Jeddah’ kitsal tänavaringrajal alustas kõige paremini hoopis Verstappeni tiimikaaslane Sergio Perez, kes hoidis parimat stardikohta. Tema võistluse rikkus õnnetult ajastatud boksipeatus. Nimelt sõitis ta esinelikust esimesena rehvivahetusse, kuid põhimõtteliselt kohe pärast seda (16. ringil) tuli rajale turvaauto, sest Nicholas Latifi rammis seina. See tähendas, et konkurendid said nii-öelda tasuta boksipeatuse ja Perez langes neljandaks. Sinna jäi ta lõpuni.