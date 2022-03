GALERII | Pettunud Keel: „Tegemist on tööluusiga!“ Võiduka Tartu loots Rikberg: „Kui mängime oma parimat võrkpalli, siis pole Pärnul võimalust.“ 

Täna algas Eesti võrkpalli meistrivõistluste finaalseeria, kus Tartu meeskond alistas 3 : 0 Pärnu. Suvepealinna meeskonna peatreener Avo Keel oli oma hoolealustes pettunud seetõttu, et ei võideldud piisavalt, Tartu juhendaja Alar Rikberg arvas omakorda, et tema meestel on piisavalt kvaliteeti, et Pärnule neljas esimeses mängus kohe tuul alla teha.