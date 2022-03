ARUSAAMATUS: Kerr Kriisa jooksis vastu keelebarjääri 

Korvpallur Kerr Kriisa on eestlane – mis sest, et tema eesnimi inspireeritud legendaarsest USA pallipõrgatajast. Inglise keel on meie mängujuhil suus teise keelena ja ilmselt on just sinna maetud koer, miks Arizona Wildcatsi meeskonna poolehoidjad nädalavahetuse lõpuks küüsi närisid.