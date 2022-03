Dopingupatune Ukraina suusataja tahtis Pekingi olümpial Jelena Välbega ühispilti teha, kuigi see oli keelatud 

„Kui olime Juri Tšarkovskiga (Venemaa suusatreener – toim.) viimast korda olümpiakülas, siis kohtusime Kaminskaga,“ vahendas Välbe sõnu portaal sport24. „Ta ütles: las ma teen vähemalt teiega pilti. Ja meie meenutasime, et nende tegemine on keelatud. Ta vastas: jah, kuid mis ukrainlane ma olen, kui mu ema on venelane ja isa valgevenelane. Ma lihtsalt elan Ukrainas. Mul oli selle tõttu juba probleeme ja neid tuleb veel, kuid arvan, et see on vale.“