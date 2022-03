ÕL KÜPROSEL | Eesti vutikoondise pikk haigestunute nimekiri sai lisa. Karol Mets: „Kindlasti käib homne mäng mõisa peale.“ 

„Maksim Paškotsi täna trenni kaasa ei teinud, tema seis selgub homme,“ tunnistas kohtumise eel Eesti rahvusmeeskonna peatreener Thomas Häberli, et haigestunute pikk nimistu sai veelgi lisa. Juba varem oli teada, et tervislikel põhjustel jäävad matšist eemale teiste seas Mattias Käit, Martin Miller, Markus Poom ja Bogdan Vaštšuk. Eriti valus on neist just esimese puudumine. „Mattiasega on ründe- ja kaitsetöö väga heas tasakaalus, sest ta suudab luua rünnakutel ülekaalu ja lüüa väravaid. Peame leidma asendaja, kes teeks sama.“