Kelly Sildaru näitel: mida tohib keskealine mees öelda noore naise kohta? 

TORMILISED AJAD: Kelly Sildaru on oma elulooraamatu pärast sattunud kohtuvaidluse ja muude intriigide keskele. Foto: Ilmar Saabas / Ekspress Meedia

Kelly Sildaru (20) elulooraamatu ümber kerkis eelmisel nädalal skandaal, kuna noor spordistaar polnud rahul sellega, kuidas värskes teoses kajastati tema esitust hiljutistel Pekingi olümpiamängudel. Lisaks kirjastuse ja Sildaru vahel lahvatanud konfliktile kerkis selle valguses areenile veel teinegi telg, mida saab kõige paremini kokku võtta kui keskealiste meeste vs. noore spordipiiga vastasseisu. On see aus hinnang või ülepaisutatud konfliktiotsimise koht?