Mis on 36aastase vahe järel MMile jõudnud Kanada edu saladus? „Meil ​​on palju immigrante, kelle esimene armastus on jalgpall.“ 

„Kanada on jäähokiriik, kuid jalgpall on enim harrastatud spordiala,“ ütles selle aasta alguses inglasest treener John Herdman, kes võitis möödunud kümnendil Kanada naiskonnaga kaks olümpiapronksi ning sel pühapäeval kindlustas meeskonnaga koha MMil. „Reaalsus on see, et kõik lapsed mängivad jalgpalli. Riigi demograafia on väga mitmekesine. Meil ​​on palju immigrante, kelle esimene armastus on jalgpall. Sealhulgas mina.“