IMELINE PARANEMINE: kaks kuud tagasi rängast õnnetusest vaevu eluga pääsenud tipprattur on taas sadulas 

Rattur avaldas, et arstid kartsid esiti, et ta jääb 95% tõenäosusega halvatuks. Kuid imekombel tegi 25aastane sportlane vähem kui kolm nädalat pärast kokkupõrget esimesed iseseisvad sammud. Kui esiti sõtkus ta trenažööri ja tegeles basseinis taastusraviga, siis nüüd on Bernal taas sadulas.

Selle kuu alguses ütles tema treener Xabier Artexte Itaalia ajalehele La Gazzetta dello Sportile, et Bernal oli motiveeritud ja soovib teedele naasta. „Ta töötab selle nimel, et võimalikult kiiresti tagasi saada. See võib juhtuda 2023. hooajal, aga võib-olla selle aasta lõpp. Me ei saa seda välistada,” ütles ta.