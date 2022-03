Venelased kaaluvad võimalust oma jalgpall Aasiasse kolida, sest eurooplased nendega mängida ei soovi 

Ent venelased on juba haudumas oma plaane ning sealt kostub vihjeid, et kui nad kord rahvusvahelisse jalgpalli tagasi lubatakse, siis astutaks UEFAst välja ja liitutaks hoopis Aasia jalgpalliliiduga, kuna sealsete riikide seas on neil märksa enam liitlasi (või vähemalt neutraalsele positsioonile jäävaid riike) kui Euroopas. Tõsi küll, Aasia riikide alaliidud peaks selle käigu ka omalt poolt heaks kiitma.

Kuigi paberil võiks idee olla ilus, siis kostub Venemaalt ka kahtlevamaid hääli. Näiteks kunagine Manchester Uniteid ääreründaja Andrei Kantšelskis kommenteeris seda nii: „Aasia jalgpalliliitu? Ma isegi ei tea, kas see on võimalik. Kuna see kõik on arutelude tasemel, siis ma ei usu, et UEFA-st nii tõsist mängukeelu tuleb. Me kõik arvame – loodame –, et kõik läheb hoopis teisiti.“