Selgusid 2025. aasta korvpalli-EMi korraldajad – Läti, Soome ja Küprose kõrval peaks mängud toimuma ka Ukrainas 

Kuid et alagruppe on EMil kokku neli, siis üks korraldaja on praeguse seisuga veel lahtine. Õigemini töötab FIBA Europe selle nimel, et neid mänge võõrustaks Ukraina, kuid arvestades riigi keerulist olukorda pole see mõistagi lõplikult kindel. FIBA on ukrainlastega pidevas suhtluses, kuid lõplik otsus langetatakse tänavu novembris. Juhuks, kui Ukraina siiski ei saa mänge võõrustada, töötab FIBA Europe välja ka alternatiivse plaani.