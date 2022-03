Hyundai tiimi ootab korralik proovikivi. Tänak: näen autos suurt potentsiaali 

Asfaldil sõideti ka hooaja avaetapil, kus Neuville piirdus kuuenda kohaga ning nii Ott Tänak kui ka Oliver Solberg katkestasid. Hyundai tunnistas, et neil jäi ettevalmistuses kõvasti vajaka: hübriidtehnoloogiaga masinad saadi valmis vahetult enne ralli algust ja testimisele pani kõva põntsu Thierry Neuville'i avarii.

Aprilli teises pooles kavas olev Horvaatia pealinna Zagrebi ümbruses toimuv hooaja kolmas etapp peaks andma parema ülevaate edusammudest, mida on Hyundai viimase ligi kahe kuu jooksul teinud – nii palju aega möödub veebruaris toimunud Rootsi rallist.

2019. aasta maailmameister Tänak ütles, et kuigi siiani on meeskond olnud raskustes, usub ta, et Hyundaiga on võimalik sõita väga kiiresti.

„Asfalt oli kindlasti meie nõrk koht. Uute reeglite tõttu pole me saanud väga palju arendusega tegeleda. Meil on sisuliselt üks päev iga kolme sõitja jaoks. Peame need päevad ära kasutama. Kõik mehed töökojas pingutavad väga kõvasti ning olen ka varem öelnud, et näen selles autos suurt potentsiaali,“ lausus Eestlane WRC kodulehel avaldatud intervjuus.

Neuville leidis samuti, et meeskond peab asfaldirallidel parem olema.

„Tean, et kõik näevad meeskonnas meeletult vaeva, et auto oleks asfaldil parem. Teame, et pole seal, kus tahame olla, kuid olen kindel, et saame asjad paika ning oleme [Horvaatias] konkurentsivõimelised,“ sõnas belglane.

„Rootsi oli hea – eriti reede. Teisel ja kolmandal päeval päeval jäi mul autos puudu enesekindlusest ja tasakaalust, kuid sellest piisas, et meeskonnale häid punkte tuua,“ lisas Neuville, kes sai Rootsis teise koha.