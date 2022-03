GALERII | ETV jättis rahvusmeeskonna matšidega hüvasti. Tiisler: „Mina usun jätkuvalt, et koondise mängud peaksid olema rahvustelevisioonis.“ 

„See on meie kõigi asi ja tahame näha omi sportlasi nii väheste klõpsude tagant kui võimalik. Teen ühe vajutuse ja minu poisid on ekraanil. Mina usun jätkuvalt, et koondise mängud peaksid olema rahvustelevisioonis,“ tunnistab kommentaator Tarmo Tiisler, et talle väga ei meeldi, et järgmisel kuuel aastal näitab Eesti vutikoondise mänge voogedastusplatvorm Viaplay. Õhtuleht käis teisipäeval vaatamas, kuidas Kristjan Kalkun, Tiisler ja nende abilised jätsid mõneks ajaks koondise kohtumiste edastamisega hüvasti.