Laskesuusapere viskas Venemaa ja Valgevene välja. Venemaa alaliidu president: mille alusel? 

IBU põhjendas oma kodulehel otsust nii: „Mõlemad alaliidud on rikkunud IBU põhikirjast tulenevaid humanitaarkohustusi. Need rikkumised kahjustavad IBU ja laskesuusatamise mainet ning nende riikide aktiivne liikmelisus kahjustaks IBU ja selle liikmete püüdlusi ja usaldusväärsust edendada põhikirjas sätestatud põhimõtteid ja eesmärke.“

Lisaks leidis IBU täitekomitee, et see oleks ebaõiglane, kui agressorriigi Venemaa ja nende truu abilise Valgevene sportlased saaksid võistelda, kuid kallaletungi ohvri Ukraina alaliidu töö on sõja tõttu peatunud.

IBU lubas hoida sõja kulgemisel teraselt silma peal ja vajadusel otsuse ümber vaadata.

Venemaa laskesuusaliidu president Viktor Maigurov tunnistas intervjuus Sport Ekspressile, et IBU otsus polnud üllatav, kuid on siiski arusaamatu. „Ma ei saa aru, kas jääme IBU ajutiseks liikmeks või mitte. Küsime seda kirjalikult üle,“ lausus ta eile.

„Pole selge, millest me ilma jääme ja mille alusel. „Humanitaarpõhjused“ on üsna ebamäärane sõnastus. Milline IBU põhikirja punkt seda sätestab?“

Ta lisas, et nüüd tuleb arendada Venemaa laskesuusatamist selles reaalsuses. „Arutame valgevenelastega ühiste võistluste korraldamist. Kui keegi soovib veel liituda, kaalume seda rõõmuga. Mõni Euroopa riik, Aasia, Põhja-Ameerika või isegi Aafrika – oleme kõigile avatud. Samas mõistame, et see on rohkem fantaasia,“ ütles Maigurov.

Venemaa olümpiakomitee president Stanislav Pozdnjakov leidis, et IBU otsus ei põhine ühelgi legaalsel dokumendil, vaid on poliitiline. „Pealegi tekitab see kõigi teiste Venemaa spordialaliitude jaoks ohtliku pretsedendi,“ lisas ta.