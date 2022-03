Jalgpalliliidu juhatusse kuuluv Are Altraja: kedagi lahti ei lasta ega üles ei pooda 

Palusime tekkinud olukorda mõtestada Eesti jalgpalliliidu (EJL) presidendil Aivar Pohlakul, kuid paraku nentis ta, et täna on tal väga kiire päev, kus üks koosolek ajab teist taga, kuid ehk leiab ta selleks aega täna hilisõhtul. Küll selgitas enda ja EJLi seisukohti alaliidu juhatusse kuuluv ja seal tippjalgpalli eest vastutav Are Altraja.