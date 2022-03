Red Bulli vormelitiimi boss: DRSi ala tuleks üle vaadata, tahame vältida Saudi Araabias tekkinud olukorda 

DRSi ala on lõik rajal, kus konkurendi tuules (vahe peab õigel hetkel olema alla sekundi) kihutav piloot võib oma masina tagatiiva avada, et vähendada õhutakistust. See loodi aastate eest eesmärgiga soodustada möödasõite ehk tekitada kunstlikult vaatemängu juurde.

Näiteks Red Bulli tiimi boss Christian Horner sõnas Autospordile, et sarja juhid peaks DRSi fikseerimise joonte asukohad üle vaatama, et vältida säärast kavaldamist.

„DRS on nii võimas, et piloodid läksid kassi ja hiire mänguga nii kaugele, et pidurdasid hoo nii maha, et kiirendasid kurvi,“ ütles Horner. „Sellist olukorda tahaks kindlasti vältida.“

Leclerci hinnangul peaksid DRSi alad alles jääma. „Vastasel juhul oleksid võidusõidud väga igavad,“ ütles ta pärast Saudi Araabia GP-d. „Kuigi tuules sõitmine on tänavu lihtsam kui eelmisel aastal (regulatsioonid muutusid ja tiimid ehitasid uued masinad – M. T.), pole see minu hinnangul piisav, et DRS ära kaotada. See on osa mängust ja ausalt öelda täitsa naudin seda. See on osa strateegiast ja võidusõidust.“

Valitsev maailmameister Max Verstappen on sama meelt. „Ilma DRSita poleks ma Leclercist mööda saanud,“ sõnas ta Saudi Araabias. „Minu arust me oleme ses osas liiga tundlikud. Mõistagi on mõnedel radadel lihtsam mööduda kui teistel, aga ilma DRSita olnuksin teine.“