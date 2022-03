Laseritest pimestatud Salah, väljakul märatsenud fännid ja viimasel sekundil MM-kohast ilma jäänud alžeerlased – Aafrika jalgpall pakkus kuhjaga draamat! 

Sügisel Kataris toimuvale jalgpalli-MMile on Aafrika jaoks eraldatud viis kohta ning need mängiti välja formaadis, mida võiks nimetada viitsütikuga pommiks. Ehk esmalt alagrupiturniir ning seejärel loositi alagruppide võitjad (kokku kümme) play-off-paaridesse, kus võitja võttis kahe mängu kokkuvõttes kõik ja kaotajate osaks jäi vaid kibe pettumus. Viitsütik võib Aafrikas plahvatuse ehk suuremat sorti fännide mässu põhjustada juhul, kui kordusmängu võõrustaja kahe mängu kokkuvõttes tappa saab. Näiteks 2018. aasta valikturniiril jagati MM-piletid turvalisemal kombel, ehk finaalturniirile said viie valikgrupi võitjad ja mingeid play-off’e ei peetud.