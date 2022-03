„KOLMAS POOLAEG” | Kas Eesti vutis on nüüd kõik väga halvasti või leidub veel midagigi positiivset? 

Jürgenson sõnas, et tahtmise puudumises ei ole mängijaid õiglane süüdistada. Kindlasti võis rolli mängida gripilaine, mis röövis Thomas Häberlilt mitu olulist malendit, aga kokkuvõttes mängisime ise lihtsalt liiga kehvasti. Mis saab edasi? Kui karm löök on see Eesti jalgpallile tervikuna ja kas klaas on hetkel täitsa tilgatu või äkki pigem ikka pooltühi? Jürgenson vähemalt proovib olukorda näha ka läbi positiivsema vaatenurga. Kuigi jalgpallis kehtib tõde, et sa oled nii hea kui on su viimane tulemus, siis vähemalt klubivutis näidati mullu suvel eurosarjades head tulemust.