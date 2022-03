HEATEGEVUS KANNUSTAB: Nassar teeb peatreener Keelele mitmesaja euroga silmad ette! 

2671 eurot – just nii palju on Pärnu võrkpalliklubi kolmapäevase (30.03) seisuga kogunud Ukraina abiks. Nimelt otsustas endine Pärnu mängija Tamar Nassar Facebookis püsti panna oksjoni, kus müüakse Pärnu eest mänginud meeste särke ja kogutud tulu annetatakse Ukraina abistamise nimel Eesti Punasele Ristile. Loo ilmumise ajal on parajasti müügis veel kaks särki, lisaks on oksjonile oodata kaht viimast särki ja võib-olla tullakse välja ka mõne muu huvitava projektiga - nii selgitas Nassar Õhtulehele.