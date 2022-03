VALUS! TalTech kaotas nii olulise lahingu kui ka liiga parima mängija. Ogre kapten: Childress on pool meeskonda 

Olgu, kuna mängitud on vaid kolme veerandfinaali avamäng, siis on häirekellasid veel ennatlik lüüa, aga triost Taltech, Viimsi ja Tartu Ülikool võis pidada kõige tõenäolisemaks just Taltechi poolfinaali jõudmist.

Samal teemal Korvpall Pärnu üllatas veerandfinaalis Kalev/Cramot, Tartust polnud VEFile vastast Esimesel poolajal suudeti Ogrega viisakalt sammu pidada ja puhkama mindi 46 : 67 seisul. Kolmanda veerandi järel oldi kaotusseisus viie punktiga ja innustust ei saanud meeskond ka sellest, et kahe veerandaja vahel suutis üks fänn tabada keskjooneviske ja teenis sellega endale natuke taskuraha. Viimane veerand läks aga täiega aia taha ja lisaks mängule kaotas meeskond ka oma põhimehe Brandon Childressi. Alles veebruarikuus liitus ta meeskonnaga ja valiti kohe ka liiga kuu parimaks mängijaks.

Childressil oli väga raske tööpäev – ta suutis küll 32 minutiga koguda 18 punkti, aga pidi selleks tegema lausa 18 viset ja tema tabavusprotsent oli kõigest 27. Eelmise hooaja lõpus Rapla eest põlve vigastanud Childress lahkus ka täna 24,8 sekundit enne lõppu põlvetrauma tõttu ja kaaslaste vahel. Vigastuse tõsidust pole veel mainitud, aga just Childressi pidurdamise tõi võidu võtmena välja Ogre kapten Kristaps Dargais.

„Childress on pool meeskonda. Proovisime teda nullida ja kuigi ta viskas palju punkte, siis need tulid päris raskelt. Meie tagamängijad tegid suurepärast tööd. Ta tegi mängu lõpus vigu ja eksis visetel. See oli meie hea kaitsetöö tulemus,” rääkis Dargais Delfi ülekandes.

Kodus võõrustab Ogre Taltechi juba laupäeval. „Me tahame selle seeria kodus ära lõpetada. Nagu me pärast mängu rääkisime, siis see on alles poolaeg ja Taltech on sitke võistkond. Kui nad oleks viimasel veerandajal mõned visked sisse pannud, siis oleks see olnud hoopis teine mäng. Teame, et tuleb ka kodus raske mäng, aga tahame jõuda final fouri.”

Dargais tõi 30 minutiga hea tabavuse juures 16 punkti, andis kuus resultatiivset söötu ja noppis lausa 13 lauapalli. Kohtumise kõige resultatiivseimaks kerkis kuus kolmest tabanud Rinalds Sirsninš, kelle kontosse jäi lõpuks 22 punkti ja seitse resultatiivset söötu. Rapla poolelt aitas Childressi kõrval punkte tuua Indrek Kajupank (15) ja Ran Andre Pehka (12).

„Peab tõdema, et neil on klassi ja kogemust. Sirsninš natuke ikka oskab seda asja – harutas korralikult ja olime hädas. Eks see oli nende rütmis mäng, me ikka ajasime taga. Oli ka normaalsemaid hetki, võitlesime ja olime võidu eest väljas. Õnneks on seerias vaja kaks võitu,” kommenteeris Kajupank.