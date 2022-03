USA saab juba kolmanda vormel 1 etapi, mis sõidetakse laupäeval 

Etapp peetakse 2023. aasta novembris ja tänavaringraja pikkuseks on 6,12 km. Vormel 1 sarja omav USA ettevõte Liberty Media murrab tugevalt sisse koduturule. Ehkki kuninglik motospordiklass on populaarne kogu maailmas, siis Ameerika Ühendriikides jäi ta pikalt Nascari ja Indycari varju. Koos vägeva turundusstrateegiaga, mille üks osa on populaarne Netflixi dokumentaalsari, on vormel 1 masinad jõudnud jänkide teadvusesse.