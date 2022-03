Barcelona naiskond püstitas vägeva maailmarekordi. „Mul on siiani kananahk ihul.“ 

Veerandfinaali avamängu 3 : 1 võitnud Barcelona jäi teise poolaja alguses 1 : 2 kaotusseisu, aga seejärel lõi Kataloonia sats 18 minutiga neli värava. „Matši lõpus pidin pisaraid tagasi hoidma, sest see on lihtsalt liiga hullumeelne,“ ütles Graham Hansen, kes lõi 70. minutil kohtumise viimase värava. „Üks asi on mängida Camp Noul, aga kui see on täis, sa võidad meistrite liigas mängu 5 : 2 ja fännid ei lahku, vaid jäävad koos meiega tähistama. Ma ei kujutanud midagi sellist ette. Mul on siiani kananahk ihul.“

Mängu teeb eelkõige eriliseks seda vaadanud 91 553 pealtvaatajat. Varem oli klubijalgpalli rekord 2019. aasta Madridi Atletico ja Barcelona matši nimel, mida vaatas kohapeal 60 739 inimest. Üleüldine õrnema soo vutimängu rekord pärines 1999. aasta USA ja Hiina vahelisest MM-kohtumisest, kus oli kohal 90 185 fänni. Väidetavalt vaatas Mexico Citys 1971. aasta naiste MMi finaali Mehhiko ja Taani vahel ligi 110 00 poolehoidjat, aga see number on mitteametlik ja väga hinnanguline.

Möödunud aastal Barcelona meistrite liiga võidunud viinud Alexia Putellas loodab, et see on uue ajastu algus. „Sa võid aimata, mis tunne see on, aga selle kogemist ei saa millegi muuga võrrelda. Kui istusime bussis ja nägime inimeste nägusid, siis kõik tahtsid täna teha ajalugu,“ ütles naiskonna kapten ja 2021. aasta Ballon d'Ori võitja.

Putellas jätkas: „Ausalt öeldes pole mul sõnu. See oli täiesti maagiline. Matši lõppedes ei tahtnud inimesed koju minna, vaid meile lauldi, et me läheme Torinosse (seal mängitakse CLi finaal – E. K.). See on uskumatu. Uskumatu! Tänan teid selle eest! Mitte ainult sõnadega, vaid iga päev kõvasti tööd tehes ja igas matšis võideldes.“