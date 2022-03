Tartu pääses uue korvpalliliiga finaalturniirile. Talts: kalender on tihe, aga peame hakkama saama

„Neljandal on võimalik Eesti-Läti liiga poolfinaal Riias, sealt paneksime otsa Poola. Kalender on nii ehk naa tihe, peab hakkama saama,“ tunnistas Tartu Ülikool Maks & Moortisa spordidirektor Janar Talts, et kuuendal aprillil algav Põhja-Euroopa korvpalliliiga finaalturniir nende elu lihtsamaks ei tee. „Siis peab ekstreemsed meetodid kasutusele võtma. Õnneks on meil püramiid suur ja olemas esiliiga sats.“