Supertiimist liiga peksupoisteks – kas Lakers jääb tõesti isegi play-in'ist välja? 

Veel eelmisel sügisel nimetati Lakersit supertiimiks. Kuigi hooajaeelsed mängud, mis kõik kaotati, näitasid selgeid ohumärke, oli neidki, kes uskusid, et tunamullune tšempion tuleb 2022. aasta suvel taas meistriks. Nende seas oli ka NBA asjatundja Otto Oliver Olgo, kes ennustas toona, et nad alistavad finaalis tiitlikaitsja Milwaukee Bucksi. Paraku ilmselt nii ei lähe, sest Frank Vogeli juhendatav on põhihooajal võitnud 75 mängust vaid 31. Mis on Lakersil läinud valesti?