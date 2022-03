Nõmme Kaljust Eesti muusikamaailma tippu – villemdrillemi lugu 

Reimanni sõnul on tal vana noortesatsiga endiselt väga hea side ja ta tahaks nendega tulevikus veel vutti taguda. Ka toob ta eraldi välja Daaniel Maanase, kellega saab hästi läbi ja keda ta peab väga heaks sõbraks. Maanas on endine perspektiivikas noormängija, kes alustas Reimanniga koos Kalju noortest, kuid liikus sealt edasi Tammeka ja Narva Transi Premium liiga tiimidesse. Praeguseks on Maanas aga tippjalgpallist loobunud ning esindab Team Helmi ridu kolmandas liigas.

Mängijaprofiili poolest kirjeldab 21aastane Reimann ennast tõusva vasakkaitsjana. „Mulle ei meeldinud kogu aeg kaitses olla, vahepeal ikka tõusin rünnakule ka. See aga ei tähendanud, et kaitses asjad korras polnud – kaitsetöö oli kõige olulisem,“ kinnitab ta. Samuti meenub talle, kuidas ta tundis noortesatsides mängides vahepeal pinget, kuna palju fänne oli vaatamas. „Ma ei tea, kuidas see võimalik oli, aga mulle tundus, et meie kodumänge käis vaatamas rohkem inimesi kui mõningaid Premium liiga mänge. Siis ma tundsin küll pinget, eriti kui ema vaatamas oli.“

Villemi sõnul nautis ta jalgpalli juures põhiliselt lihtsalt selle mängimist, kuid hellitas ka lootust noortekoondiste eest platsile saada. „Ega ma endale jalgpalliga seoses suuri sihte ei seadnud, aga noortekoondiste eest oleks küll võinud kunagi platsile joosta.“

Tõsine põlvevigastus lükkas comeback’i edasi

Viimased ametlikud mängud jäävad Reimannil küll 2017. aastasse, kuid praeguseks on ta väljakule naasmas: ta on üles antud FC Maksatranspordi ridadesse. „Kõik algas eelmise suve EMist. Ma olen terve elu kogunud suurturniiride kleepse ja jalkapisik mu sees lõi taas välja. Selle tulemusena hakkasin eelmisel suvel Maksaga trenni tegema. Liigasse regamisega läks kahjuks lappesse, jäime natuke hiljaks, aga trenni tegin seal ikka edasi,“ räägib Reimann.

Paraku ei säästnud saatus teda tagasilöökidest. Ühes trennis sai ta ühe karmima vigastuse, mida sportlane võib saada: rebenes ACL ehk põlve eesmine ristatiside. „See juhtus täiesti lambist, aga mis seal ikka. Novembris oli operatsioon ja nüüd recovery. Shout-out Svea Millerile – ta on mu füsio. Loodetavasti saab tema abiga suveks uuesti platsile joosta,“ loodab Reimann.

Eesti jalgpalli kohta nendib räppar, et ühegi Premium liiga klubi pooldaja ta otseselt pole, küll aga jälgib vendade Anieride tegemisi. „Henri ja Hannes on mu sõbrad ja vahepeal vaatan, kuidas nad võrke puruks löövad,“ räägib Reimann. Küll aga elab villemdrillem kaasa Eesti koondisele. Välismaa tiimidest on noormees suur Chelsea ja Aafrika koondiste fänn. „Kõik algas Didier Drogbast, mulle väga meeldis tema mängustiil. Aafrika koondistel ei ole rahvusvaheliste tulemuste poolest küll midagi suurt ette näidata, kuid neid on pull vaadata. Nad on kuidagi teistmoodi ägedad. Mäletan hästi Elevandiluuranniku koondist 2010. aasta MMil – see oli äge! Loodan, et praegune Senegali koondis suudab järgmistel turniiridel head mängu pakkuda.“