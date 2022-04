Selgusid Eesti käsipallikoondise EM-valikturniiri vastased. Peatreener: võinuks saada ka mängitavamaid variante 

„Küllap oli igas rühmas ka tugevamaid vastaseid, ent samas võinuks saada ka mängitavamaid variante. Aga loos on loos ja tegu on väga huvitava grupiga. Väljakutse on tõsine, kuid lähme igat kohtumist võitma,“ ütles Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson käsipalliliidu vahendusele.

„Island on hetkel on üks maailma tugevamaid meeskondi. Tšehhi on väga füüsiline tiim ja mängis hiljutisel EM-il kulla võitnud Rootsiga alagrupis viiki. Iisraeli võidud Leedu üle räägivad ka selget keelt ehk tegu on tõsise vastasega,“ pani Sivertsson kokku lühianalüüsi vastastest.