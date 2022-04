LÄBIKUKKUJATE SÜMBOOLNE KOOSSEIS | Kes on suurimad tähed, keda me jalgpalli MMil ei näe?

Praeguseks on selgunud 32st jalgpalli MMil osalevast meeskonnast 29, täna õhtul loositakse Katari pealinnas Dohas novembri keskpaigas algava turniiri alagruppide koosseisud. Kuid võistlusest jäävad eemale mitmed suured koondised ja vutiässad. Õhtuleht pani kokku MMi teleekraanilt vaatavatest mängijatest sümboolse koosseisu. Et pooled jalgpallurid ei tuleks Itaaliast, siis kaasnes reegel, et igast riigist võib olla vaid üks mees.