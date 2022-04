Katari MMi korraldaja inimõiguslaste teravast kriitikast: inimesed võiks end harida ja meid tunnustada 

Neljapäeval tekkis vaidlus Kataris toimuval FIFA kongressil, sest Norra vutiliidu presidendi sõnul pole naftariigis senini tagatud inimõigused ja seal turniiri korraldamine on jama. Sellega vihjas ta tõigale, et MMi taristu ehitustel on hukkunud väidetavalt tuhandeid inimesi ning riigis on siiani keelatud homoseksuaalsus, mistap vähemuste esindajad ei julge suurturniiri vaatama minna. MMi korralduskomitee juhi Hassan Al-Thawadi sõnul peaks eurooplased end natuke rohkem harima ja pigem peaks avalikkus neid tehtud edusammude eest tunnustama.