Kas Hamilton vihjas karjääri lõpetamisele? „Olen pikemat aega hädas vaimsete ja emotsionaalsete probleemidega.“ 

Seitsmekordne vormel 1 sarja tšempion ütles Instagramis, et viimasel aastal toimunu on väga raske. „Meie ümber toimub väga paljut ja mõnel päeval on raske positiivseks jääda. Olen pikemat aega hädas vaimsete ja emotsionaalsete probleemidega,“ tunnistas ta.

Eelmisel aastal napsas Hamiltoni nina alt MM-tiitli Max Verstappen, seda hooaega alustas britt Bahreinis kolmanda ja Saudi Araabias kümnenda koha. Hooaja kokkuvõttes on Mercedese piloodil 16 punkti, millega ta hoiab viiendat positsiooni. Sarja juhib Ferrarit rooliv Charles Leclerc.

Paljud toetajad lugesid aga 37aastase Hamiltoni sõnumitest välja, et ta on väsinud ja tõmbab selle hooaja järel karjäärile joone alla. Ta oli ilmselgelt endast väljas juba Saudi Araabia GP eel, millele eelnes mässuliste rünnak raja lähedal asuvale naftahoidlale. Peale etappi nentis Hamilton, et on kergendunud, et nädalavahetus on möödas. „Ootasin pikalt siit pääsemist,“ lausus ta.