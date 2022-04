SUUR ÜLEVAADE | Kes on MMil ja kes veel loodab sinna pääseda? Bale ähvardab Ukraina edu korral karjääri lõpetada

Täna õhtul loositakse Kataris MM-finaalturniiri alagrupid. Koha suurturniiril on taganud 29 riiki ja kolm kohta on veel lahtised. Võtame praeguse olukorra pulkadeks lahti - paljud staarid jäävad koju, aga õnneks veel rohkemad on kohal ja Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi vaidlusest me veel ei pääse.