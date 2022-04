Endise loomaarsti esimesed seiklused kettagolfiprofina: alguses oli lust ja lillepidu, aga maailmameistriga koos mängimine tõmbas pinge peale 

TÄPNE KÄSI: Keiti Tätte juhib kettaid nii osavalt, et teenis möödunud sügisel Latitude 64°-lt profilepingu. Foto: Mauri Levandi

Keiti Tätte jättis novembri lõpus Koigi ja Risti Agro farmide piimalehmadega hüvasti ja alustas profisportlase elu. Tartu loomaarstist sai 26aastaselt elukutseline kettagolfimängija. „Ma olen väga-väga rahul sellega, mis toimub,“ räägib ta õhinal ja paitab samal ajal beežika karvaga kassi, kes mäugus nii kaua, kuni Keiti ta sülle haaras. Nüüd on neljajalgne sõbergi eluga rahul ja sätib end mugavalt kerra, et kuulata, kuidas nädala alguses USAst võistlusreisilt naasnud perenaisel läinud on.