Jalgpalli MMi avab mitte just kõige seksikam mäng, aga loos tõi palju ühtlaselt tugevaid gruppe 

Kuigi üritus sai Eesti aja järgi alguse 19.00, siis oli ette nähtud, et loos algab pool tundi hiljem. Erinevate põnevate etteastete järel avati esimene loosipall alles 19.47 ning siis läks asjaks. Nagu öeldud, avab MMi Katari ja neljandast tugevusgrupist nende kõrvale loositud Ecuadori matš. Samasse alagruppi kuuluvad veel Senegal ja Holland. Just Holland ongi ilmselt loosi suurim võitja, sest neil oli esimesest tugevusgrupist võimalik saada endale seitse maailma tippkoondist või FIFA edetabeli 51. riik Katar ja tuli viimane.

C-alagruppi loositi Lionel Messi ja Argnetina ning nende kõige tugevamateks rivaalideks on Mehhiko ja Poola, viimasest tugevusgrupist valiti välja Saudi Araabia. Robert Lewandowski pole Poola koondisega veel MMil alagrupist edasi saanud ning Mehhiko puhul on käsil uskumatu seeria – nad on juba seitse MM-finaalturniiri järjest jõudnud kaheksandikfinaali, aga eranditult sinna ka pidama jäänud.

Üks potentsiaalselt tugevamaid gruppe on E, kus on koos Hispaania, Saksamaa ja Jaapan ning lisaks Costa Rica või Uus-Meremaa. Saksamaa ja Hispaania on omavahel pidanud päris mitu ajalukku minevat lahingut, millest olulisemad on langenud just Hispaania kasuks. Nad on väljunud võidukalt nii 2008. aasta EMi finaalist kui 2010. aasta MMi poolfinaalist. Viimati kohtuti omavahel 2020. aasta novembris, kus Hispaania purustas sakslased lausa 6 : 0.