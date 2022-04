ÜLLATUS! Katar ei olegi koduse MM-finaalturniiri avamängul osaline

Kuigi üritus sai Eesti aja järgi alguse 19.00, siis oli ette nähtud, et loos algab pool tundi hiljem. Erinevate põnevate etteastete järel avati esimene loosipall alles 19.47 ning siis läks asjaks. Kuigi traditsiooniliselt avab turniiri korraldajamaa, siis seekord mitte. Viimati ei alanud MM-finaalturniir korraldaja mänguga 2002. aastal, kui kohtusid valitsev maailmameister Prantsusmaa ning Senegal. Ehk ilmselt on see mingi selle sajandi reegel, et kui MM ei alga korraldajamaa matšiga, siis peab platsile jooksma just Senegal.

B-grupis kohtuvad taas Inglismaa ja USA, kellega on inglased mänginud MMil varasemalt kaks korda, aga pole kumbagi omavahelist kohtumist veel võitnud. Lisaks kuuluvad sinna gruppi veel Iraan ja Euroopa play-offi võitja, olgu selleks siis Wales, Šotimaa või Ukraina.

C-alagruppi loositi Lionel Messi ja Argnetina ning nende kõige tugevamateks rivaalideks on Mehhiko ja Poola, viimasest tugevusgrupist valiti välja Saudi Araabia. Robert Lewandowski pole Poola koondisega veel MMil alagrupist edasi saanud ning Mehhiko puhul on käsil uskumatu seeria – nad on juba seitse MM-finaalturniiri järjest jõudnud kaheksandikfinaali, aga eranditult sinna ka pidama jäänud.

D-grupp ähvardas esialgu tulla surmagrupp, sest sinna loositi nii Prantsusmaa kui Taani, ent kolmandana saabus nende kõrvale Tuneesia ning viimasest tugevusgrupist Araabia Ühendemiraadid, Austraalia või Peruu ehk siis selle play-offi võitja.

Üks potentsiaalselt tugevamaid gruppe on E, kus on koos Hispaania, Saksamaa ja Jaapan ning lisaks Costa Rica või Uus-Meremaa. Saksamaa ja Hispaania on omavahel pidanud päris mitu ajalukku minevat lahingut, millest olulisemad on langenud just Hispaania kasuks. Nad on väljunud võidukalt nii 2008. aasta EMi finaalist kui 2010. aasta MMi poolfinaalist. Viimati kohtuti omavahel 2020. aasta novembris, kus Hispaania purustas sakslased lausa 6 : 0.

F-grupis on kaks eelmise MMi medalisti ehk Horvaatia ja Belgia, koos nendega ka üle 36 aasta esmakordselt finaalturniirile jõudnud Kanada ja Maroko.