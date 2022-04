JABUR: Liverpooli ja City poolfinaal määrati ajale, mil fännid ei saa rongiga Londonisse. Klopp: ma pole midagi nii naeruväärset kunagi kuulnud 

„See on üks kõige naeruväärsemaid lugusid, mida ma olen iial kuulnud,“ tunnistas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp The Guardianile. Inglismaa jalgpalliliit (FA) organiseerib fännidele küll 200 tasuta bussi, ent see ei muuda Kloppi seisukohta. „Ma kuulsin, et FA teadis nendest töödest ette juba poolteist aastat, aga mida nad küll mõtlesid? Et põhja poolt ei jõua mitte ükski klubi nelja parema sekka? Kui sul on selline info käes, siis kuidas saab midagi seesugust üldse juhtuda? Kuulsin, et nüüd pannakse tööle tasuta bussid. Kui muidu võtaks reis 4,5 tundi, siis nüüd ilmselt 12. See on ju täiesti jabur.“