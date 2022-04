VIDEO | "Järgmine Nadal" tunneb end Hispaania legendi saabastes mugavalt ja võidab järjest tennisefännide südameid 

Seosed Nadaliga pole võetud päris laest, sest neid paralleele on loonud ka 21 suure slämmi turniiri võitnud tšempion ka ise. „Ta meenutab mulle mind ennast kui ma olin 17 või 18,” teatas Nadal kuu aja eest. Ja neid seoseid on tegelikult üsna palju. Kuu aja eest esindas Alcaraz Hispaaniat Davis Cupi turniiril ja viimane mees, kes nii noorelt Hispaania eest väljakul käis oli just Nadal. Kui Alcarazil peaks õnnestuma Miami Openi turniir võita, siis kes oli viimane, kes nii noorelt Masters 1000 turniiri kinni pani? 2005. aastal Roomas Nadal, mõistagi. Miami turniiri polegi keegi nii noorena võita suutnud.