Sõja eest Eestisse pagenud ukrainlane sai Levadia ridades üheksa minutiga jala valgeks

„Kolm väravat on puudu, et saada kätte eelmise hooaja statistika. Milleks läks toona vaja 34 mängu,“ tunnistas Tamm, et tema hooaja algus on suurepärane. „Sel aastal olen [abitreener] Kaido Koppeliga teinud väga palju tööd, et olla õigel ajal õiges kohas. Väravad on meeskonna hea töö vormistamised.“

Teisel poolajal võttis Kalju tempo maha ja üritas võitu kindlustada. Nende peamised teravad olukorrad tulid Kaspar Pauri nurgalöökidest, ent Igor Subbotini ja Tamme üritused võrku ei lennanud. Elu tuli taas kohtumisse 85. minutil, kui nõmmekad kaotasid keskväljal palli, Legion pani kiire läbisöödu Ivan Timofejevile, kes vähendas meeskonna kaotusseisu ühele väravale.

Kuid üllatust ei sündinud. Tamm saatis 89. minutil palli värava ette, kust teisel katsel saatis selle võrku eelnevalt kaks söödupunkti kirja saanud Kaspar Paur. Kaljul on tabelis sarnaselt liiga liidri Floraga 12 punkti, aga viimased on pidanud ühe matši vähem. „Väga oluline võit. Sel kuul tuleb kokku seitse mängu, oluline on alustada positiivselt ja kolme punktiga. Trennides kõik võitlevad ja käib kõva andmine. Meeskonna vaim on väga hea,“ lausus Tamm 4 : 2 võidu järel.

Kahe hooaja vahel rahalistesse raskustesse sattunud, pea kõik põhimehed kaotanud ja aastat nelja miinuspunktiga alustanud Legion on saanud kätte viigipunktid Tartu Tammekalt ja Kuressaarelt. Tiimi üks kogenuim jalgpallur Pavel Dõmov tõdes, et noorel satsil on kõvasti arenguruumi.

„Täna olid meil alguses head momendid, aga neid me ära ei kasutanud. Me peame sellised olukorra ära lööma. Nii tugevate meeskondade vastu [nagu Kalju] ei teki väga palju momente,“ ütles 29aastane poolkaitsja.

Absoluutselt polnud ta rahul teise poolajaga, mille hambutust ta ei osanud selgitada ja tõdes, et poisid tegid olukordades järjepanu valesid otsuseid. Kuid see on osa suuremast pildist. „Tunnen, et meie meeskond on liiga noor. Meie klass peab tõusma ja peame igas mängus kasvama. Täna näitasime Kalju vastu, et suudame luua momente ja lüüa väravaid, aga veel on vaja tööd teha. Küll siis tuleb ka klass,“ lausus Dõmov.

