GALERII JA 7 VÕTIT | ŠOKK! Pärnu lülitas tiitlikaitsja Kalev/Cramo seljavõiduga konkurentsist! Rannula: „Täna saime mingist künkast üle, au poistele.“  

„Keeruline on midagi tarka öelda ja emotsiooni pealt ei taha tulistada,“ tunnistas kohtumise järel Kalev/Cramo äär Kregor Hermet. „Täna löödi meid teisel poolajal maa alla, kõigest jäi puudu. Jäi mulje, et Pärnu on terve hooaja selleks mänguks valmistunud. Nad mängisid hästi, olid agresiivsed ja jäime surve alla. Kui korraks tundus, ete suudame enda mängu peale suruda, siis teisel poolajal kukkusime kokku.“