SEGADUS: Bayern mängis Saksamaa kõrgliigas 12 mehega 

Bayern tegi 85. minutil enda teada kaks vahetust, kui platsile saadeti Marcel Sabitzer ja Niklas Süle, kes pidid asendama Corentin Tolissot ja Kingsley Comanit. Ent viimane ei lahkunud murult ja vilemees lasi kümmekond sekundit kohtumisel jätkuda. Peagi avastasid kohtunikud, et platsil on 23 jalgpallurit ning katkestasid kohtumise.

Sellest tekkis pikem viivitus, sest ametnikud üritasid järgmisel viiel minutil apsakale jälile jõuda. Lõpuks saadeti Coman puhkama ning kohtumine jätkus vabalöögist. Siiski polnud juhtum prantslase enda süü, sest tablool näidati, et lahkuma peab mängija särginumbriga 29. Aga see on Comani vana number, sest tänavu on ta seljal 11. Nii ei saanud ta aru, et puhkama kutsuti teda.