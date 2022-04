Endine vutiäss sai süüdistuse joobes peaga rooli istumises ja laste väärkohtlemises 

Solot esindav advokaat Rich Nichols teatas avalduses, et naine ei kommenteeri juhtunut. „Nõunike soovil ei saa Hope olukorrast rääkida, kuid ta soovib, et kõik teaksid, et lapsed on tema elu. Ta vabastati kohe ja on nüüd perega kodus. Lugu on leebem, kui esialgsed süüdistused viitavad ja ta ootab kohtus enda kaitsmist,“ lausus ta.