TEINE SETT: surnult sündinud Tallinna WTA-turniir võib siiski toimuda

Veel veebruari lõpus paistis olevat sada protsenti kindel, et Eesti tennisesõbrad võivad Tallinna WTA-turniiri unistustele kriipsu peale tõmmata. Valitsuselt turniiri korraldamiseks raha ei tulnud ja seega ei saanud taotlusega edasi minna. Poolteist kuud hiljem on seis aga selline, et tenniseliidus on WTA-turniiri idee taas laual ja töö selle nimel käib. Mis on vahepeal muutunud?