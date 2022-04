Transi napilt alistanud Flora tõusis taas tabeliliidriks: kolme nädala pärast ei mäleta enam keegi, kuidas see võit tuli 

Mängu ainus värav sündis 21. minutil. Külalismeeskonna poolkaitsja Denis Poliakov kaotas oma väljakupoolel õhuvõitluse, pall jõudis seejärel Sergei Zenjovile, kes lükkas selle ühe puutega kaitsjate selja taha Rauno Allikule. Puurilukuga silmitsi pääsenud tipuründaja saatis nahkkera kerge tõstega tagumise posti juurde.

Transil evis teisel poolajal häid šansse skoorimiseks ning lõpus pandi Flora korraliku surve alla, ent viigipunkti ei õnnestunud neil siiski kätte saada. Narva klubi mängija Martin Käos tunnistas pärast matši Soccernet.ee otseülekandes, et on tulemuses pettunud.

„Valus oli. Mängisime üldplaanis positiivselt, meil oli paar head momenti, et viigivärav lüüa. Magasime esimesel poolajal ühe olukorra maha ning sellest Florale piisas, et meid ära karistada. Natuke jääb kripeldama, et ei suutnud oma võimalusi ära lahendada. Mängisime teisel poolajal paremini. Oli paar momenti ka, aga peame nende realiseerimist harjutama.“ sõnas Käos.

Ta ei tahtnud tuua vabanduseks tõsiasja, et enne Floraga kohtumist mängiti viimati 12. märtsil ehk vahepeal tuli sisse kolmenädalane paus.

„Mängus on teistsugune tunnetus kui trennis. Aga selle taha ei saa pugeda: oli hea tsükkel, saime Floraks valmistuda. Mängisime hästi, aga peame järgmises matšis paremini [realiseerima],“ lisas Käos.

Trans on esimesest neljast liigamängust teeninud kaks võitu ja kaks kaotust. Äärekaitsja sõnul võib kokkuvõttes hooaja algusega rahule jääda.

„Tammeka vastu kaotasime punkti, see oli pettumus. See oli mäng, kus väärisime võitu. Aga üldiselt on algus olnud hea, arvestades hooaja ettevalmistust [mida mõjutas koroona]. Liigume praegu õiges suunas,“ lausus Käos.