VÄGEV! Viimsi alistas tulises lahingus lisaaja järel Ventspilsi ning pääses teise Eesti klubina poolfinaali 

„Tüüpiline elu ja surma peale mäng. Ventspils mängis hirmus agressiivselt ja olime vahepeal raskustes. Oluline oli see, et meil oli vähemalt üks või kaks punkti rohkem kui vastastel. Võõrsilmäng oli kindlasti võti,“ selgitas Lips.

Ilmselt ei oodanud keegi, et esimest hooaega Eesti-Läti liigas palliv Viimsi murrab kohe poolfinaali. Ka meeskonna juhendaja mitte. „Suvel mõtlesin, et kui saaks kaheksa sekka ja play-off'i mängu, siis oleks juba hea. Teisest küljest on meil koosseis hea. Aga meil ei ole organisatsioonis seda keegi läbi teinud: ise õpime ja loeme. Ega poleks uskunud [et nii kaugele jõuame],“ sõnas Lips.