VIDEO | Vaata, kuidas valmistub Tänak eelseisvaks MM-ralliks 

Horvaatia ralli sõidetakse täielikult asfaldil. Äsja tõdes Tänak intervjuus WRC-le, et meeskonnal on hübriidautoga sellistel teedel veel probleeme.

„Asfalt oli kindlasti meie nõrk koht. Uute reeglite tõttu pole me saanud väga palju arendusega tegeleda. Meil on sisuliselt üks päev iga kolme sõitja jaoks. Peame need päevad ära kasutama. Kõik mehed töökojas pingutavad väga kõvasti ning olen ka varem öelnud, et näen sellel autol suurt potentsiaali,“ lausus ta.