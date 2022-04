25 kiiritusravi: Hollandi jalgpallikoondise peatreener võitleb vähiga 

Mainekas juhendaja rääkis pühapäeval kodumaa telesaates, et tema haigus on küll agressiivne, aga seda on võimalik ravida. „90 protsendil juhtudest pole eesnäärmevähk tappev. Siiani on ravi läinud hästi,“ ütles van Gaal, kes on käinud 25 korda kiiritusravil.