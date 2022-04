UUS KUUM PAAR! Levadia jalgpallur kinnitas suhet Anett Kontaveidiga 

Vutimängijalt küsiti otse, kas tal on tennisestaariga suhe. „On ikka, jah,“ vastas Lepistu naerdes.

Tegelikult on nad olnud paar juba mõnda aega. Kui Õhtuleht uuris jalgpallurilt selle kohta märtsi alguses, jäi ta vastuse võlgu. „Ma ei pea hetkel vajalikuks seda teemat arutada. Ma ei oska hetkel sellele küsimusele vastata. Las... Ma arvan, et see teema ei ole praegu kõige olulisem,“ säilitas Lepistu toona salapära.