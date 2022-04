GALERII | President Karis tänas roosiaias olümpiasportlasi: ärge kaotage üldinimlikke ideaale! 

Sportlaste nimel võttis sõna olümpiapronks Kelly Sildaru. „Tuleb tunnistada, et Pekingi olümpiamängudel ma kõigi siinviibivate sportlaste ja treeneritega ei kohtunudki. Seega on hästi tore, et just praegu võtab meie president selle aja ja kutsub kõik olümpiasportlased kokku ning me saame taas meenutada oma võistlusi, oma lugematuid koroonateste, oma võitlust külmakraadidega ning oma erinevaid emotsioone, mida Pekingi olümpiamängud pakkusid. Kõik need tunded on tähtsad, erilised ja väärt mäletamist,“ ütles ta.