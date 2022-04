„KOLMAS POOLAEG“ | Meelis Rooba rapib jalgpalliliitu ja Aivar Pohlakut: kui me poleks 30 aastat mitte midagi teinud, oleksime ikka paremas seisus kui praegu 

Edasi aga vaatab Rooba otsa Eesti jalgpallile tervikuna ja on veendunud, et probleemid hakkavad pihta jalgpalliliidu eesotsast. Samuti pole ta rahul sellega, kuidas on Eestis organiseeritud noortetöö ja treenerite koolitused. Kõigel sellel peatubki 50 korda Eesti koondist esindanud poolkaitsja saates pikemalt. Aga kas Eestis üldse leidub inimest, kes oskaks ja tahaks Aivar Pohlaku järel Eesti Jalgpalli Liitu juhtida? Rooba on veendunud, et leidub.