Krossimehega vägikaigast vedanud alaliit möönis vajakajäämisi: oleme rikkunud oma selgitamis- ja põhjendamiskohustust 

Eelmise aasta novembri lõpus tegi motokrossisõitja Tanel Rauk oma Facebooki lehele pika (nüüdseks kustutatud) postituse, milles süüdistas Eesti mootorrattaspordi föderatsiooni (EMF) ebavõrdses kohtlemises, siseteabe korruptiivses kasutamises ja huvide konfliktis. Jaanuari lõpus arutas asja ka Eesti olümpiakomitee (EOK) spordiarbitraaž, mis jäi pigem sportlase poolele ning nüüd on EMF ja Rauk saavutanud erimeelsusi tekitanud küsimustes kokkuleppe. Ühtlasi tunnistas EMF, et neil on hetkel organisatsioonis „mitmeid kitsaskohti“.