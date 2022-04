Londoni Arsenali paadunud fänn ei kaota lootust: oleme üks väheseid Premier League'i klubisid, kel on põhjust niivõrd optimistlikult tulevikku või isegi lähitulevikku vaadata! 

Kahel viimasel hooajal on Arsenali laeks jäänud kaheksas koht ning viimati jõuti medalitele hoojal 2015/2016, kui superüllatusena tiitli võitnud Leicesteri järel saadi teine koht. Kahurimeeste viimane esikoht pärineb aga hooajast 2003/2004, mil meeskonna keskväljal tegi tegusid ka praegune Crystal Palace'i peatreener Patrick Vieira.

Tänavu on Arsenalil 29 mänguga koos 54 punkti, millega ollakse praegu viiendad. Sama palju punkte, kuid ühe enam peetud mängu juures on ka nende vihatuimal rivaalil Tottenhamil. Chelsea kolmandana jääb Arsenalist viie punkti kaugusele; esimesed kaks ehk Manchester City ja Liverpool on aga sisuliselt juba püüdmatud, sest neil on tabelis vastavalt 19 ja 18 silma rohkem kui Arsenalil.

Juba ligi 30 aastat Arsenali poolehoidajate ridadesse kuulunud kultuuriajakirjanik Alvar Loog ei näe asju siiski nii tumedates toonides. Kaotus Crystal Palace'ile tegi mehel meele mõistagi mõruks, kuid juba lähituleviku perspektiiv on tema arvates klubi jaoks särav.