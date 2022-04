Kuigi Ameerika jalgpalli legendide legend naaseb palliplatsile, siis tema ustav kaaslane pole selleks veel valmis 

Kui Brady pani karjäärile punkti 1. veebruaril, siis kõigest 40 päeva hiljem ehk märtsi keskel teatas ta juba jätkamisest. Ta naasis Tampa Bay Buccaneersi ja sõlmis aastase lepingu. „Viimase kahe kuu jooksul olen mõistnud, et minu koht on jätkuvalt väljakul, mitte tribüünidel. Küll see aeg millalgi tuleb, kuid mitte praegu. Ma armastan oma tiimikaaslasi ja oma toetavat perekonda. Nemad on need, kes tegid selle otsuse võimalikuks. Olen otsustanud naasta oma 23. hooajaks,“ kirjutas Brady toona ühismeedias.

Gronkowski tunnistas, et Brady naasmine ei tulnud talle üllatusena. Küll aga arvas ta, et legendide legend teeb ikkagi ühe vaheaasta ja tuleb alles seejärel tagasi. „Ma kinnitan teile, et tema aeg ei ole veel läbi. Ta on küll 44, aga uskuge mind, ta näeb palli visates välja 23aastane, mitte päevagi vanem," teatas ta TMZle.

Ise ta aga veel tagasitulekut ei plaani. „Ma pole veel valmis väljakule naasma. Praegu pole ma valmis end jalgpalliga siduma,“ avaldas ta ja lisas, et hiljuti leidis aset heategevusüritus, kus ta pidi palli kätte võtma. Kuivõrd väljakul on tema roll palli püüda ja touchdown’e joosta, siis seekord soovis ta olla söötja. Et isutama ei hakkaks. „Teadsin, et kui ma hakkan sööte püüdma, siis ma oleks hakanud mõtlema, et „kurat küll, ma pean väljakule tagasi pääsema“. Aga kui ma tagasi lähen, siis ma ei saa viilida ja pean olema sajaprotsendiliselt pühendunud. Tuleb olla täeisti valmis, aga mina ei ole. Ma ei sõlmi lepingut, kui ma pole selleks valmis.“